Орнитологи Воронежского заповедника выяснили, кто разоряет гнезда

— В общей сложности в сезон 2024 года разорено 67 гнезд. В 24 случаях с помощью фотоловушек разоритель установлен точно, — рассказали в заповеднике. — В разорители попали не только хищники, но и такие, казалось бы, милые зверушки как: лесная соня и рыжая полевка.