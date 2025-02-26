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Орнитологи Воронежского заповедника выяснили, кто разоряет гнезда

В число «злодеев» попали лесная соня и рыжая полевка.

Источник: с сайта Воронежского заповедника

На заседании Ученого совета орнитологи Воронежского заповедника подвели итоги 2024 года и поделились своими наблюдениями за птицами. Главный научный сотрудник, доктор биологических наук, орнитолог Пётр Венгеров рассказал о динамике явлений и процессов в природном комплексе заповедника; поделился с коллегами данными о встречах и особенностях биологии редких видов птиц.

Например, в прошлом году орнитолог зарегистрировал на территории заповедника все ранее известные виды птиц. Особенно его порадовало потомство белых аистов из Никольских Выселок. Родители воспитали 6 птенцов! А в Большой Приваловке выросло еще пять птенцов.

В течение сезона вывода птенцов ученые отслеживали судьбу гнезд и птичьего потомства, в том числе и с помощью фотоловушек. Оказалось, что у некоторых птиц, в том числе и из-за разорения гнёзд, не выживает до 75 процентов кладки!

Ученые проследили судьбу 109 гнезд певчего дрозда, черного дрозда, черноголовой славки и зяблика.

— В общей сложности в сезон 2024 года разорено 67 гнезд. В 24 случаях с помощью фотоловушек разоритель установлен точно, — рассказали в заповеднике. — В разорители попали не только хищники, но и такие, казалось бы, милые зверушки как: лесная соня и рыжая полевка.

Эти исследования в заповеднике считают уникальными и намерены продолжить наблюдение за гнездами.

флора и фауна