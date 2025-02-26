Артист Андрей Мерзликин представит премьеру фильма «Северный полюс» в Иркутске

27 февраля в кинотеатре «Баргузин» состоится премьера нового художественного фильма «Северный полюс» (+12). Кинокартину представит исполнитель главной роли Андрей Мерзликин. Ранее в сети сообщалось, что заслуженный артист России отдыхает на Байкале, чтобы набраться сил, а также катается на лыжах.
— Начало 1960-х, период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе, — рассказывают о сюжете авторы.
Желающих встретиться с актером приглашают в кинотеатр 27 февраля перед сеансом в 19:00. Сбор гостей в 18:00.
Напомним, новую камеру для фиксации нарушений правил дорожного движения установили возле аэропорта — на улице Ширямова в направлении улицы Советской, перед въездом на парковку.