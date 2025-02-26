В Ростовской области выявили нарушения в магазинах сети «Светофор»

В Ростовской области целый ряд нарушений выявили после проверки 88 объектов торговой сети «Светофор». Юридическим и должностным лицам теперь грозит административная ответственность. Работу одной из торговых точек потребовали приостановить через суд, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
— Были выданы предписания об устранении нарушений и приостановке реализации продукции, не соответствующей требованиям. Также направили постановления о временном отстранении работников, — рассказали в надзорном ведомстве.
Нарушения на торговых площадках нашли во время внеплановых проверок. Нарекания вызвали санитарно-техническое и гигиеническое состояния помещений, а также качество продукции.
В частности, после проверки 218 проб сделали вывод о том, что часть образцов рыбных, молочных, мясных товаров и морепродуктов не соответствовали физико-химическим и микробиологическим показателям. Кроме того, зафиксировали случаи «несоблюдения требований к маркировке продуктов».
По итогам проверки сняли с реализации 1579 кг или 71 партию продуктов, в том числе арестовали 171 кг мясорастительных консервов с истекшим сроком годности и 3419 единиц различных непродовольственных товаров, от средств индивидуальной защиты и мебели до игрушек.
Ранее выяснилось, что в 93 кафе Ростовской области продавали опасную для здоровья шаурму.