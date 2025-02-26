В Ростовской области выявили нарушения в магазинах сети «Светофор»

В частности, после проверки 218 проб сделали вывод о том, что часть образцов рыбных, молочных, мясных товаров и морепродуктов не соответствовали физико-химическим и микробиологическим показателям. Кроме того, зафиксировали случаи «несоблюдения требований к маркировке продуктов».