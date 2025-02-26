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В Омске вывели устойчивый к неблагоприятной погоде сорт сои

Заведующий лабораторией селекции зернобобовых культур Омского АНЦ Акимбек Асанов подчеркнул, что он дает стабильный урожай как при засухе, так и при переувлажнении.

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Сорт сои, который хорошо переносит как засухи, так и переувлажнение почвы, вывели в Омском аграрном научном центра (АНЦ). Как сообщил ТАСС заведующий лабораторией селекции зернобобовых культур центра Акимбек Асанов, новый сорт дает более чем на 10% больше урожая по сравнению со стандартным и устойчив к заболеваниям.

«Его основное преимущество над стандартным сортом — он дает стабильный урожай как при засухе, так и при переувлажнении. При этом его урожайность около 34 центнеров с гектара, что на 4,6 центнера больше урожайности стандартного сорта», — рассказал Асанов.

Все эти качества особенно востребованы в Сибири, которая находится в зоне рискованного земледелия, отметил ученый. Так, в Омской области с 2020 года несколько лет были очень засушливыми, а в 2024 году сельхозугодия уже пострадали от переизбытка влаги. Также новый сорт продемонстрировал повышенную устойчивость к бактериозам и фузориозу, которые сильно поражают растения при обильных осадках. Сорт передан на госсортоиспытание.

В пресс-службе АНЦ ТАСС сообщили, что на госсортоиспытание также предан сорт яровой твердой пшеницы «Омский сапфир», который отличается высокой адаптивностью, урожайностью и качеством зерна с высоким индексом глютена. Благодаря этому эта пшеница может быть востребована в макаронной промышленности. Сорт устойчив к заболеваниям, в том числе к бурой ржавчине.

Омский аграрный научный центр был образован в результате объединения трех научно-исследовательских учреждений региона: СибНИИСХоза, Всероссийского НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных и Сибирского научно-исследовательского института птицеводства. Он получил грант Минобрнауки РФ на оснащение современным оборудованием своего селекционно-семеноводческого центра для усиления работы по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур.