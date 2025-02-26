В Омске вывели устойчивый к неблагоприятной погоде сорт сои

Все эти качества особенно востребованы в Сибири, которая находится в зоне рискованного земледелия, отметил ученый. Так, в Омской области с 2020 года несколько лет были очень засушливыми, а в 2024 году сельхозугодия уже пострадали от переизбытка влаги. Также новый сорт продемонстрировал повышенную устойчивость к бактериозам и фузориозу, которые сильно поражают растения при обильных осадках. Сорт передан на госсортоиспытание.