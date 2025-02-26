Сразу пять липовых молочных производств продают продукцию в Омске

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили указанные предприятия по заявленным адресам, что свидетельствует о незаконном производстве молочной продукции, возможно, с нарушением санитарных норм и из непроверенного сырья. Также выявлены нарушения в маркировке, указывающие на несоответствие действительного состава продукта заявленному.