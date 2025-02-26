Сразу пять липовых молочных производств продают продукцию в Омске

В Омске специалисты Роспотребнадзора предупреждают о распространении потенциально опасной молочной продукции. «Предприятия-призраки» существуют только на бумаге, а фактически располагаются по неустановленным адресам.
Юридические адреса фирм сразу пяти производителей молочной продукции, базирующихся в Татарстане, оказались липовыми. Ведомство призывает жителей региона проявлять бдительность при покупке молочных продуктов следующих фирм:
— ООО «Проксимус» (Арский район, с. Наласа);
— ООО «Латте» (г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, 2/4);
— ООО «Молочная компания» (г. Зеленодольск, ул. Металлистов, 4а);
— ООО «Рейнис профит» (г. Казань, ул. Крутовская, 26, корп. 5);
— ООО «Молоко Поволжья» (г. Зеленодольск, ул. Озерная, 32, стр. А).
Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили указанные предприятия по заявленным адресам, что свидетельствует о незаконном производстве молочной продукции, возможно, с нарушением санитарных норм и из непроверенного сырья. Также выявлены нарушения в маркировке, указывающие на несоответствие действительного состава продукта заявленному.
В данный момент Роспотребнадзор проводит рейды для изъятия опасной продукции с омских прилавков. Образцы продукции направлены на дополнительную экспертизу.
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