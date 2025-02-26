К 8 Марта из Калининграда в другие регионы отправят на паромах 80 фур с тюльпанами

«Паромы, работающие между Калининградом и Санкт-Петербургом, уже приступили к перевозкам живых тюльпанов из питомников Калининградской области на основную территорию России. Предприятия региона сегодня занимают нишу крупнейших в стране производителей широкого ассортимента растений с производственными мощностями более 11 млн срезанных цветов в сезон», — говорится в сообщении.