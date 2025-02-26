К 8 Марта из Калининграда в другие регионы отправят на паромах 80 фур с тюльпанами. Информацию об этом опубликовали на сайте «Оборонлогистики».
«Паромы, работающие между Калининградом и Санкт-Петербургом, уже приступили к перевозкам живых тюльпанов из питомников Калининградской области на основную территорию России. Предприятия региона сегодня занимают нишу крупнейших в стране производителей широкого ассортимента растений с производственными мощностями более 11 млн срезанных цветов в сезон», — говорится в сообщении.
В «Оборонлогистике» также отметили, что паром является оптимальным способом транспортировки живых цветов, поскольку им требуются специфические условия и поддержание постоянной температуры на всём пути следования. «На борту судна прицепы-рефрижераторы с растениями подключаются к электросети для поддержания температурного режима и определённой влажности», — рассказали в транспортной компании.
Ранее в крупнейшем питомнике Калининградской области «Калинково» вырастили около 18 миллионов тюльпанов 20 сортов. Свои цветы предприятие поставляет в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Новоалтайск и другие регионы страны, а также в Минск.