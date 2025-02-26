Кто все-таки открыл Америку?

И наконец, португальский мореплаватель Жуан Корте-Реал за 20 лет до Христофора Колумба исследовал Северо-Западную Атлантику и открыл землю, которую назвал «Остров (земля) трески» из-за большого количества рыбы в этих водах. Корте-Реал сообщил о своем открытии португальскому королю и получил за это вознаграждение. Его экспедиции стали частью португальской программы морских исследований, хотя подробности его путешествий не сохранились в полном объеме и не позволяют в точности утверждать, что он доплыл непосредственно до одного из Американских континентов.