Калининградских выпускников не коснется эксперимент с ЕГЭ

«Подготовка осуществляется в штатном режиме. Каких-то серьезных изменений, которые касаются технологии сдачи или проведения экзаменов, по сравнению с прошлыми периодами нет. В этом году Рособрнадзор апробирует новую схему в пяти субъектах Российской Федерации, где ребята будут сдавать только два экзамена: русский язык и математику. На их основании будут выдаваться аттестаты за курс основной школы. Мы не участвуем в этом эксперименте, наши ребята будут сдавать четыре экзамена: обязательные, русский язык и математику, и два предмета на выбор», — рассказала министр.