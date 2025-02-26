Калининградских выпускников не коснется эксперимент с ЕГЭ

Калининградская область не участвует в эксперименте Рособрнадзора, по которому выпускникам для получения аттестата нужно пройти ЕГЭ только по двум предметам, вместо четырех.
Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенева, отвечая на вопрос, как идет подготовка к ЕГЭ.
«Подготовка осуществляется в штатном режиме. Каких-то серьезных изменений, которые касаются технологии сдачи или проведения экзаменов, по сравнению с прошлыми периодами нет. В этом году Рособрнадзор апробирует новую схему в пяти субъектах Российской Федерации, где ребята будут сдавать только два экзамена: русский язык и математику. На их основании будут выдаваться аттестаты за курс основной школы. Мы не участвуем в этом эксперименте, наши ребята будут сдавать четыре экзамена: обязательные, русский язык и математику, и два предмета на выбор», — рассказала министр.