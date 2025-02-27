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Кроссворд на 27 февраля 2025

27 февраля отмечаем День Покемонов — праздник, посвященный вселенной карманных монстров, покорившей мир в конце 90-х. Проверьте, насколько хорошо вы помните интересные факты о покемонах, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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