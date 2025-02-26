В Старых Дорогах белорус серьезно травмировался на работе, хотя был в отпуске

В Старых Дорогах белорус в отпуске пришел на работу, а уехал на скорой. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области.
Так, следователи выясняют причины травмирования белоруса, который серьезно поранился на строительной площадке.
Выяснилось, что 40-летний плотник частного унитарного предприятия, будучи в отпуске, пришел на стройплощадку, чтобы увидеться с коллегами. Рядом с рельсовыми путями башенного крана мужчина оступился, упал и сильно ударился затылком о телескопическую балку. Во время падения мужчина сильно травмировался и был госпитализирован.
Следователи устанавливают причины и условия, которые привели к травмированию рабочего.
Между тем в Могилеве молодой мужчина погиб на кладбище, сорвавшись с 15-метровой высоты.
А в Минске нелегальный продавец продавал опасное вещество детям.