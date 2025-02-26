В Старых Дорогах белорус серьезно травмировался на работе, хотя был в отпуске

Выяснилось, что 40-летний плотник частного унитарного предприятия, будучи в отпуске, пришел на стройплощадку, чтобы увидеться с коллегами. Рядом с рельсовыми путями башенного крана мужчина оступился, упал и сильно ударился затылком о телескопическую балку. Во время падения мужчина сильно травмировался и был госпитализирован.