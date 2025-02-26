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Омскую крепость обнесут земляным валом для воссоздания первоначального облика

Элемент крепостного земляного вала появится около Тобольских ворот.

Источник: Комсомольская правда

Вокруг Омской крепости частично восстановят земляной вал. Полубастион будет сформирован около Тобольских ворот. Об этом рассказал мэр Омска в своем Telegram-канале.

Как отметил Сергей Шелест, сейчас планируется подготовить проектно-сметную документацию, а 2026-м начнется строительство вала.

«В целом, считаю планы вполне адекватными. Со своей стороны дал поручение финансовому блоку рассмотреть варианты дополнительного выделения средств на их реализацию», — рассказал о планах на реконструкцию территории градоначальник.

Сергей Шелест отметил, что все вопросы уже обсуждались с руководителем музея «Омская крепость» Василием Мининым. Ожидается, что в знаковом для Омска месте появится современное музейное пространство и информационный центр. Планы планируется реализовать в течение ближайших двух лет.

Ранее мы рассказывали, что суд обязал «Кедр» вернуть еще один участок земли в парке имени 30-летия ВЛКСМ.