Омскую крепость обнесут земляным валом для воссоздания первоначального облика

Сергей Шелест отметил, что все вопросы уже обсуждались с руководителем музея «Омская крепость» Василием Мининым. Ожидается, что в знаковом для Омска месте появится современное музейное пространство и информационный центр. Планы планируется реализовать в течение ближайших двух лет.