Омскую крепость обнесут земляным валом для воссоздания первоначального облика

Вокруг Омской крепости частично восстановят земляной вал. Полубастион будет сформирован около Тобольских ворот. Об этом рассказал мэр Омска в своем Telegram-канале.
Как отметил Сергей Шелест, сейчас планируется подготовить проектно-сметную документацию, а 2026-м начнется строительство вала.
«В целом, считаю планы вполне адекватными. Со своей стороны дал поручение финансовому блоку рассмотреть варианты дополнительного выделения средств на их реализацию», — рассказал о планах на реконструкцию территории градоначальник.
Сергей Шелест отметил, что все вопросы уже обсуждались с руководителем музея «Омская крепость» Василием Мининым. Ожидается, что в знаковом для Омска месте появится современное музейное пространство и информационный центр. Планы планируется реализовать в течение ближайших двух лет.
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