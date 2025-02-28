Ответы на кроссворд на 27 февраля 2025: интересные факты про День Покемонов

В первых играх «Pocket Monsters Red» и «Pocket Monsters Green» было представлено 150 покемонов. Для того, чтобы подогреть интерес к играм, разработчики тайно от Nintendo добавили 151-го, секретного покемона — Мью. Сатоси Тадзири надеялся, что это породит множество слухов и загадок. Первоначально Мью можно было получить, только принеся картридж с игрой и полным Покедексом в офис Game Freak, где его загружали в сохранение. Но в 2003 году был обнаружен баг, позволяющий поймать любого покемона, включая Мью, без необходимости обращаться к разработчикам.