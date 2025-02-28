Ответы на кроссворд на 27 февраля 2025: интересные факты про День Покемонов

По горизонтали:
1. Пикачу
В Японии 85 компаний выпускают товары с символикой «Покемона», что говорит о невероятной популярности франшизы. Национальный авиаперевозчик All Nippon Airways (ANA) заплатил Nintendo 1 миллион долларов за право использования изображений Пикачу на своих самолётах Boeing 747. Изображения покемона появились также на спинках кресел и на столовых приборах.
2. Токио
Успех «Покемона» стал причиной открытия «Центра покемонов» в Токио в 1998 году. Этот специализированный магазин, появившийся всего через два года после запуска серии, предлагал полный ассортимент товаров, связанных с вселенной «Покемона».
3. Покедекс
Покедекс — портативная электронная энциклопедия, предназначенная для сбора информации о покемонах. Каждый раз, когда тренер обнаруживает нового покемона, в Покедексе появляется запись с основными данными о нем. Для получения более подробной информации покемона необходимо поймать. Одной из главных задач, стоящих перед игроком в основной серии игр, является полное заполнение Покедекса информацией обо всех существующих видах покемонов, что достигается путем их поимки, развития или обмена с другими игроками.
4. Игра
В 1996 году «Покемон» дебютировал в виде двух видеоигр, разработанных студией Game Freak для портативной консоли Game Boy. Первые игры серии включали 151 вид покемонов и разворачивались в вымышленном регионе Канто.
5. Монстр
В английском языке слово «pokemon» представляет собой сокращенную версию словосочетания «pocket monster», что переводится, как «карманный монстр».
По вертикали:
1. Покебол
В мире «Покемона» тренеры, используя своих подопечных, сражаются с дикими покемонами. После победы тренер бросает в дикого покемона покебол — компактное устройство в форме шара, способное вместить существо любого размера. Если дикий покемон не сумеет освободиться из покебола, он становится частью команды тренера.
2. Дитто
Дитто — покемон обычного типа, известный своей способностью к трансформации. Он может менять свой генетический код и превращаться в других покемонов, перенимая их способности. Дитто маскируется под камень во время сна для своей безопасности. Малейшее отвлечение внимания или сильные эмоции заставляют Дитто возвращаться к своей истинной форме. Процесс трансформации Дитто зависит от того, что он видит вокруг себя.
3. Шок
38-я серия «Покемона» вошла в историю печально известным инцидентом: после ее просмотра 685 японских детей в возрасте от 3 лет были госпитализированы с симптомами, напоминающими эпилептический припадок. Этот случай, получивший в японской прессе название «Шок от покемонов», вызвал широкий общественный резонанс. Впоследствии выяснилось, что легкие признаки недомогания проявились у 5−10% всех зрителей, но госпитализация им не потребовалась.
4. Тадзири
Геймдизайнер Сатоси Тадзири в детстве увлекался коллекционированием насекомых. В Японии того времени это было популярным развлечением: дети ловили, собирали и обменивались насекомыми. По легенде, увидев жука, ползущего по проводу, Тадзири задумался о компьютерной игре, где игроки ловят, тренируют и обмениваются животноподобными существами, чтобы собрать их полную коллекцию.
5. Числа
В романе «Числа» Виктора Пелевина покемоны обретают неожиданный символизм: Пикачу становится альтер эго главного героя, бизнесмена Степы, а Мяут — альтер эго его любовницы.
Интересные факты о покемонах:
В первых играх «Pocket Monsters Red» и «Pocket Monsters Green» было представлено 150 покемонов. Для того, чтобы подогреть интерес к играм, разработчики тайно от Nintendo добавили 151-го, секретного покемона — Мью. Сатоси Тадзири надеялся, что это породит множество слухов и загадок. Первоначально Мью можно было получить, только принеся картридж с игрой и полным Покедексом в офис Game Freak, где его загружали в сохранение. Но в 2003 году был обнаружен баг, позволяющий поймать любого покемона, включая Мью, без необходимости обращаться к разработчикам.
Хотя бои покемонов являются важной частью игры, они никогда не погибают, что отражает принципиальную позицию Тадзири, который не хотел «бессмысленного насилия» в своих играх. Схватки длятся до тех пор, пока все покемоны одного из тренеров не потеряют сознание, или пока один из тренеров не сдастся.
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