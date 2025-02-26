Четырнадцать школ Севастополя закроют на карантин

Из-за роста числа инфекционных заболеваний среди школьников Роспотребнадзор принял решение о введении карантина в четырех школах Севастополя. В частности, до 5 марта будут закрыты школы № 15, 20, 55 и гимназия № 7. Кроме того, предписания о приостановке учебного процесса получили еще 14 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба правительства.
По решению администрации, в некоторых классах других школ также был введен карантин. В детских садах закрыто 20 групп в 13 учреждениях. В колледжах ситуация остается стабильной, занятия проходят в обычном режиме.
В период карантина образовательный процесс проходит в дистанционном формате. В учреждениях, где действуют ограничения, проводится тщательная дезинфекция с использованием средств, которые обладают вирулицидным действием.