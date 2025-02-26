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На севере Ростовской области школьников перевели на дистант из-за морозов

Учеников одной из школ Красного Сулина перевели на дистанционное обучение из-за холодов.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине, на севере Ростовской области, учеников одной из школ перевели на удаленный формат занятий из-за холодов. Это подтвердилось после звонка в образовательное учреждение.

Журналисту «КП — Ростов-на-Дону» сообщили, что дистанционные уроки планируют сохранить примерно до 5 марта.

Ранее в СМИ рассказали о двух закрытых из-за холодов школах в Красном Сулине, № 2 и 8. В одном из учреждений подтверждение получить не удалось. Официальная информация от управления образования Красносулинского района также не поступала.

По данным донских синоптиков, столбики термометров в северных районах Дона в последнее время по ночам опускаются до −20 градусов и ниже. Днем температура фиксируется в районе −5−9 градусов.

образование