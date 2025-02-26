Глава Госконтроля будет лично принимать жалобы белорусов 27 февраля

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов будет лично принимать жалобы белорусов, сообщил телеграм-канал ведомства.
Прямую телефонную линию глава КГК проведет для жителей Гродненской области. Телефонная линия состоится в четверг, 27 февраля.
Как уточнили в Госконтроле, обратиться на прямую линию и задать вопросы главе КГК Василию Герасимову можно будет с 14.30 до 16.00 часов. Номер телефонной линии: (8 — 015) 273 — 56 — 44.
Тем временем МАРТ заблокировал 84 сайта из-за рекламы «чудодейственных» лекарств белорусам.
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