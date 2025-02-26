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Глава Госконтроля будет лично принимать жалобы белорусов 27 февраля

Белорусы смогут позвонить напрямую главе КГК Герасимову.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов будет лично принимать жалобы белорусов, сообщил телеграм-канал ведомства.

Прямую телефонную линию глава КГК проведет для жителей Гродненской области. Телефонная линия состоится в четверг, 27 февраля.

Как уточнили в Госконтроле, обратиться на прямую линию и задать вопросы главе КГК Василию Герасимову можно будет с 14.30 до 16.00 часов. Номер телефонной линии: (8 — 015) 273 — 56 — 44.

Тем временем МАРТ заблокировал 84 сайта из-за рекламы «чудодейственных» лекарств белорусам.

А еще МАРТ сказал сменить название глазированного сырка «ДеSSерт» после жалоб белорусов: «Производство приостановлено».