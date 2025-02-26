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Проект строительства детсада на Баженова не прошёл госэкспертизу

Специалисты выдали отрицательное заключение.

Экспертам не понравился проект строительства детского сада на Баженова. Информация опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

«Строительство дошкольного учреждения по ул. Баженова в г. Калининграде», — так обозначен объект работ.

Проект должен был пройти государственную экспертизу. Специалисты, однако, выдали отрицательное заключение.

В 2021 году сообщалось, что в Калининграде на участке в границах улиц Ялтинская, Тульская и Баженова с/т «ЦБЗ-1» планируют построить школу на 1 000 мест и детский сад для 350 ребят.

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