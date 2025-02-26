Проект строительства детсада на Баженова не прошёл госэкспертизу

Экспертам не понравился проект строительства детского сада на Баженова. Информация опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.
«Строительство дошкольного учреждения по ул. Баженова в г. Калининграде», — так обозначен объект работ.
Проект должен был пройти государственную экспертизу. Специалисты, однако, выдали отрицательное заключение.
В 2021 году сообщалось, что в Калининграде на участке в границах улиц Ялтинская, Тульская и Баженова с/т «ЦБЗ-1» планируют построить школу на 1 000 мест и детский сад для 350 ребят.