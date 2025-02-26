Стало известно, кто избран главой Совета шаманских общин Иркутской области

В поселке Усть-Ордынский состоялось собрание Централизованной религиозной организации «Совет шаманских общин Иркутской области». Его участники приняли важно решение о том, кто станет новым председателем. Как сообщает издание «Усть-Ордын Унэн», в ходе заседания Виктор Мотошкин избран главой Совета шаманских общин Иркутской области.
Виктор Мотошкин избран главой Совета шаманских общин Иркутской области.
Виктор Мотошкин родился в деревне Олой Эхирит-Булагатского района. Он является кандидатом технических наук, долгое время преподавал в вузах Сибири. В том числе Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники и Иркутский госуниверситет путей сообщения.
Ранее должность председателя занимал Александр Амагзаев, известный в Иркутске общественный деятель. К несчастью, один из руководителей Центра культуры коренных народов Прибайкалья скончался в декабре 2024 года. Ему было 65 лет.