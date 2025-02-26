Под Ростовом водитель Toyota сбил подростка вне пешеходного перехода

Напомним, что 24 февраля на трассе «Азов — Староминская» произошло ДТП с участием автомобиля «Лада 211440», в котором пострадали двое сотрудников полиции и задержанный. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП. С травмами их отвезли в больницу.