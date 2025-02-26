Под Ростовом водитель Toyota сбил подростка вне пешеходного перехода

26 февраля в городе Гуково Ростовской области произошло ДТП. В 12.48 на улице Красная Горка 32-летний водитель автомобиля Toyota Corolla совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
В результате аварии подросток получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, сообщили в региональной госавтоинспекции.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, что 24 февраля на трассе «Азов — Староминская» произошло ДТП с участием автомобиля «Лада 211440», в котором пострадали двое сотрудников полиции и задержанный. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП. С травмами их отвезли в больницу.
Кроме того, 26 февраля в Новочеркасске, на проспекте Баклановском, произошло массовое ДТП с участием «КамАЗа» и трех легковых автомобилей. По данным очевидцев, которыми они поделились в соцсетях, грузовик врезался в припаркованные машины около онкодиспансера. В ГАИ факт аварии подтвердили.