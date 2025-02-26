В Карелии открылось отделение Российского исторического общества

«Для нас, петербургских ученых, историков Петрозаводск, Карелия, это важный центр развития исторической науки на Северо-Западе России. У нас много общих проектов, мне кажется, сегодняшнее событие — это возможность вывести их на новый уровень. А тематика у нас самая разная: от Средневековья до XX века включительно. Уверен, мы не будем зауживать эти темы, а только развивать их», — сообщил СМИ Сиренов.