В Карелии открылось отделение Российского исторического общества

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 февраля. /ТАСС/. Региональное отделение Российского исторического общества открылось в столице Карелии, на базе Петрозаводского государственного университета, передает корреспондент ТАСС.
«Когда создается отделение исторического общества, нередко это происходит на площадке базовой организации, где будет происходить основная работа. Часто в этом качестве выступают высшие учебные заведения, государственные университеты, как площадки с хорошим ресурсом для проведения мероприятий», — заявил журналистам председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества», доктор исторических наук Руслан Гагкуев.
По словам члена правления Российского исторического общества, директора Санкт-Петербургского института истории РАН, члена-корреспондента РАН Алексея Сиренова, карельские ученые в рамках созданного отделения займутся совместным изучением самого широкого круга тем: от Средневековья до истории XX столетия.
«Для нас, петербургских ученых, историков Петрозаводск, Карелия, это важный центр развития исторической науки на Северо-Западе России. У нас много общих проектов, мне кажется, сегодняшнее событие — это возможность вывести их на новый уровень. А тематика у нас самая разная: от Средневековья до XX века включительно. Уверен, мы не будем зауживать эти темы, а только развивать их», — сообщил СМИ Сиренов.
Ассоциация «Российское историческое общество» — научная общественная организация, основанная 20 июня 2012 года. Ее целью является объединение усилий государственных и общественных деятелей, ученых, искусствоведов и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории.