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МИД Беларуси прокомментировал серьезное ДТП с туристами в Таиланде

МИД Беларуси высказался о ДТП с экскурсионным автобусом в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел прокомментировало серьезное ДТП с автобусом в Таиланде, где погибли люди, пишет БелТА.

Известно, что один из трех экскурсионных автобусов, которые перевозили группу из 200 туристов, врезался в бетонное ограждение и опрокинулся. В результате не менее 18 человек погибли и примерно 20 пострадали. Авария произошла в провинции Прачинбури в 120 километрах от Бангкока.

Местная полиция расследует смертельное ДТП, а белорусский МИД сообщил, что белорусов нет ни среди погибших, ни среди пострадавших в аварии.

Также МИД Беларуси отреагировал на начало диалога России и США.

Между тем Минтруда сказало о внедрении в Беларуси электронного больничного.