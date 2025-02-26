МИД Беларуси прокомментировал серьезное ДТП с туристами в Таиланде

Министерство иностранных дел прокомментировало серьезное ДТП с автобусом в Таиланде, где погибли люди, пишет БелТА.
Известно, что один из трех экскурсионных автобусов, которые перевозили группу из 200 туристов, врезался в бетонное ограждение и опрокинулся. В результате не менее 18 человек погибли и примерно 20 пострадали. Авария произошла в провинции Прачинбури в 120 километрах от Бангкока.
Местная полиция расследует смертельное ДТП, а белорусский МИД сообщил, что белорусов нет ни среди погибших, ни среди пострадавших в аварии.
Также МИД Беларуси отреагировал на начало диалога России и США.
Между тем Минтруда сказало о внедрении в Беларуси электронного больничного.