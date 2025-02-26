МИД Беларуси прокомментировал серьезное ДТП с туристами в Таиланде

Известно, что один из трех экскурсионных автобусов, которые перевозили группу из 200 туристов, врезался в бетонное ограждение и опрокинулся. В результате не менее 18 человек погибли и примерно 20 пострадали. Авария произошла в провинции Прачинбури в 120 километрах от Бангкока.