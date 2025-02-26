Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Керчи закрывают школы на карантин — данные Роспотребнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. В Керчи закрывают школы из-за роста заболеваемости сезонными инфекциями. Об этом рассказала начальник территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас у нас закрыта одна школа. С 27 февраля мы останавливаем еще две школы по городу. Всего на данный в Керчи у нас закрыто 103 класса в 19 школах», — сообщала Касьянова.

Также она добавила, что показатель роста заболеваемости растет. Больше всего в медучреждения обращаются дети. За 26 февраля было зарегистрировано 210 новых случаев.

Специалисты обращают просят крымчан не находиться в местах массового скопления людей, соблюдать личную гигиену. А также не заниматься самолечением. С первыми симптомами обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что четыре школы Севастополя перешли на дистанционный режим и еще 14 также готовятся перевести на удаленный формат работы из-за роста заболеваемости сезонными инфекциями в регионе.

образование
здоровье