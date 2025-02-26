В Керчи закрывают школы на карантин — данные Роспотребнадзора

«Сейчас у нас закрыта одна школа. С 27 февраля мы останавливаем еще две школы по городу. Всего на данный в Керчи у нас закрыто 103 класса в 19 школах», — сообщала Касьянова.
Также она добавила, что показатель роста заболеваемости растет. Больше всего в медучреждения обращаются дети. За 26 февраля было зарегистрировано 210 новых случаев.
Специалисты обращают просят крымчан не находиться в местах массового скопления людей, соблюдать личную гигиену. А также не заниматься самолечением. С первыми симптомами обращаться к врачу.
Ранее сообщалось, что четыре школы Севастополя перешли на дистанционный режим и еще 14 также готовятся перевести на удаленный формат работы из-за роста заболеваемости сезонными инфекциями в регионе.