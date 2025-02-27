Депутат анонсировал сокращения в медучреждениях Красноярского края

Согласно официальному ответу регионального министерства здравоохранения на запрос депутата, ведомство рассматривает перепрофилирование круглосуточных стационаров в дневные в труднодоступных территориях.
Минздрав мотивирует потенциальные изменения необходимостью «повышения уровня оказания медицинской помощи» в связи с развитием технологий и малоинвазивных методик. При этом ведомство утверждает, что речь идет не о сокращениях, а о «рациональном перераспределении» персонала внутри медицинских организаций.
Бойков, однако, видит в этих планах угрозу для пациентов из отдаленных районов. «Человека с аппендицитом придется везти за десятки или сотни километров. Например, из села Пировское до Лесосибирска 170 километров по не самым лучшим дорогам», — подчеркивает депутат.
Особое беспокойство у парламентария вызывает судьба медицинских работников. По его подсчетам, перераспределение может затронуть около 75% сотрудников малокомплектных больниц, и нет гарантий их трудоустройства.
Издание «Проспект Мира» направило в министерство здравоохранения запрос с просьбой прояснить ситуацию: является ли решение о закрытии стационаров окончательным, когда планируется реорганизация, будут ли трудоустроены все сотрудники и как это отразится на пациентах.
Ранее, в феврале, в регионе уже возникали опасения о возможных сокращениях в медицинской сфере. Тогда Минздрав опроверг информацию о планах закрытия ФАПов и родильных отделений, заявив о намерении расширить сеть медицинских учреждений в крае.
Депутат заксобрания Илья Зайцев, курирующий здравоохранение, в свою очередь связал появление информации о сокращениях с работой министерства над штатным расписанием и заверил, что окончательных решений пока не принято.
Ранее сообщалось, что в Красноярске опровергли закрытие роддома при 20-й больнице.