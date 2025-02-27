Депутат анонсировал сокращения в медучреждениях Красноярского края

Бойков, однако, видит в этих планах угрозу для пациентов из отдаленных районов. «Человека с аппендицитом придется везти за десятки или сотни километров. Например, из села Пировское до Лесосибирска 170 километров по не самым лучшим дорогам», — подчеркивает депутат.