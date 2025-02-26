Какая погода будет в Казахстане 27 февраля

Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы северо-западе, востоке, в центре страны до 12−28 мороза, на севере до 15−25 мороза, на юге, юго-востоке небольшое повышение до 1−10 мороза, на западе основной фон температуры воздуха 5−20 мороза.
В Абайской области по прогнозам синоптиков ночью ожидается снег, днем на востоке, юге, в центре области снег. На западе, севере, в центре области метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, ночью порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 2, на западе, востоке области 13 мороза, днем 0−5 мороза.
В Акмолинской области ночью на севере и востоке возможен небольшой снег, низовая метель. На западе, юге области туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14, ночью на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на севере области 8, днем 4−9 мороза.
В Актюбинской области на западе, юге и в центре пройдет снег, на севере области небольшой снег. В центре области низовая метель. На востоке области туман. Ветер юго-восточный, восточный 9−14, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на северо-востоке области 21, на юге области 6, днем 3−8, на западе, востоке области 11 мороза.
В Алматинской области ночью на юге и в центре обещают небольшие осадки, на юго-востоке, в предгорных, горных районах области осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на востоке, в центре области порывы 18−23 м/с, ночью на востоке области временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 5−10 мороза.
В Атырауской области возможен снег. На востоке области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 20, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
В Восточно-Казахстанской области ночью на западе и севере пройдет снег, днем снег. На севере, востоке области метель. На юге области туман. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на севере, востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, востоке области 18−23 мороза, днем 2−7, на востоке, юге области 10 мороза.
В Жамбылской области в горных районах возможен снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 14 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.
В Жетысуской области ночью снег, в горных районах области временами сильный снег, низовая метель, днем в центре, горных районах области осадки (дождь, снег), низовая метель. В центре, горных районах области временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 18−23, днем порывы 23−28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, на востоке, в горных районах области 15−20 мороза, днем 3 мороза- 2 тепла, на юге области 6 тепла, на востоке, в горных районах области 6 мороза.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке обещают снег, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на западе области 12, днем 6−11 мороза.
В Карагандинской области ночью на севере и востоке пройдет снег, на юге области небольшой снег, низовая метель. На западе, востоке, в центре области временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке области 20 мороза, днем 4−9, на востоке области 12 мороза.
В Костанайской области на западе и севере прогнозируют небольшой снег, низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на западе области 22, днем 8−13, на юге области 5 мороза.
В Кызылординской области на севере и в центре обещают осадки (дождь, снег), метель. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Ветер восточный 9−14, на севере, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, днем 0−5 мороза, на востоке области 0−5 тепла.
В Мангистауской области возможен снег, гололед, временами на западе, северо-востоке области сильный снег, метель. На юге, в центре области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, на западе, северо-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на северо-востоке области 13−18 мороза, днем 2−7 мороза.
В Павлодарской области ночью пройдет снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области снег, низовая метель. Ветер западный 9−14, на западе, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на северо-востоке области 15, днем 3−8 мороза.
В Северо-Казахстанской области ночью прогнозируют снег, метель, на юге области гололед, днем на севере, востоке области снег, метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на севере, востоке области 7−12 мороза, днем 5−10 мороза.
В Туркестанской области ночью в горах обещают небольшой снег. На юге, западе, в горных районах области туман. Ветер восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 12 мороза, днем 3−8 тепла, на севере области 0 градусов.
В Улытауской области ночью на севере возможен небольшой снег, поземок. На востоке, юге, в центре области временами туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на западе области 9 мороза, днем 6−11, на западе области 3 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Гололед. Ветер юго-западный ночью 9−14, днем 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 5−7 мороза.
Алматы: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 0−2 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 4−6 тепла.