Какая погода будет в Казахстане 27 февраля

В Алматинской области ночью на юге и в центре обещают небольшие осадки, на юго-востоке, в предгорных, горных районах области осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на востоке, в центре области порывы 18−23 м/с, ночью на востоке области временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 5−10 мороза.