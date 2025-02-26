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В Башкирии почти на половину сократилось число выданных автокредитов

В январе было оформлено чуть более 2,4 тысяч займов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии снизилось число выданных автокредитов. Как рассказали в Национальном бюро кредитных историй, в январе 2025 года было оформлено 2,43 займов. Это на 42,2% меньше, чем было в конце 2024 года.

В целом по России снижение составило 42,7% — до 59,6 тысяч договоров автокредитования.

Больше всего займов было оформлено в Москве (3,54 тысячи), а также в Московской области (3,19 тысяч). В соседнем с Башкирией Татарстане зарегистрировано 2,74 автокредитов.

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