В Омске подрядчик из Чувашии проведет реконструкцию старинного дома на Сенной

В Омске определили подрядчика, который проведет работы по реставрации исторического здания в Омске на улице Сенной, дом 22. Помещение было построено более 115 лет назад. Победителем тендера стало научно-производственное предприятие «Наследие» из Чувашии, которое как раз и специализируется на выполнении подобных работ.
Всего в отборе участвовало 6 кандидатов. Вместо объявленных 6,5 млн рублей в рамках тендера, подрядчик обязуется провести все работы за 4,8 млн. По условиям договора, который уже подписан, строители отремонтируют фасад, приведут в порядок кровлю здания, заменят старые оконные рамы и двери, а также обновят коммунальные сети.
Объект имеет статус объекта культурного наследия и именно поэтому менять конструктивные элементы здания строго запрещено. Сейчас в помещении располагается офис территориального управления Росздравнадзора по Омской области.
До 30 ноября 2025 года победитель тендера должен подготовить проектно-сметную документацию для проведения работ. Пакет документов должен пройти согласование в архитектурно-градостроительном совете и получить одобрение специалистов. Окончательный срок завершения реконструкции исторического здания пока не называется.
Ранее мы рассказывали, что компания «АРТ РемСтрой» оштрафована на 623 тысячи рублей за срыв сроков ремонта улицы Омской.