В Омске подрядчик из Чувашии проведет реконструкцию старинного дома на Сенной

В Омске определили подрядчика, который проведет работы по реставрации исторического здания в Омске на улице Сенной, дом 22. Помещение было построено более 115 лет назад. Победителем тендера стало научно-производственное предприятие «Наследие» из Чувашии, которое как раз и специализируется на выполнении подобных работ.