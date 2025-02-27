Мэр Сергей Петрин рассказал, какие парки и скверы могут благоустроить в Воронеже

Голосование стартует в апреле, оно проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» этот федеральный проект является частью нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Сергей Петрин рассказал, что власти города подготовили список территорий, которые могут быть благоустроены. Отдать свои голоса за ту или иную из них могут все желающие. Перечень потенциальных объектов собирали на основе обращений горожан в социальных сетях, писем в электронную приемную, а также просьб жителей, озвученных на личных приемах.
На данный момент этот перечень предварительный. В него включены 19 территорий, которые располагаются в разных районах Воронежа.
«Речь идет о небольших скверах и бульварах, которые очень нужны рядом с домом для комфортного досуга с семьей», отметил Сергей Петрин.
Сейчас этот список выглядит следующим образом: скверы имени Виталия Злотникова, генерала Александра Лизюкова, Михаила Калашникова, Николая Станкевича, «Серафимовича», «Совенок», «Ратный», «Мемориальный», «Героев Стратосферы», «Горняков», «Одесский», «Авиаторов», «Кадетский», «Алексеевский», «Софьи Перовской», «Надежда», «Петровский», бульвар «Героев Сталинграда», территория около дворца спорта «Юбилейный» (до Заставского пилона).
Окончательный перечень будет опубликован на сайте голосования.
Кроме того, уже на следующей неделе на специализированной платформе Добро.рф будет дан старт набору и обучению волонтеров. Добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет. В задачи волонтеров будет входить информирование горожан об идущем голосовании в торговых центрах, на улицах и в МФЦ.
Голосование за объекты благоустройства продлится с 21 апреля по 12 июня.