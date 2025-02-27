Мэр Сергей Петрин рассказал, какие парки и скверы могут благоустроить в Воронеже

Сергей Петрин рассказал, что власти города подготовили список территорий, которые могут быть благоустроены. Отдать свои голоса за ту или иную из них могут все желающие. Перечень потенциальных объектов собирали на основе обращений горожан в социальных сетях, писем в электронную приемную, а также просьб жителей, озвученных на личных приемах.