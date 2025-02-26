Ну, люди, погодите: В Молдове волки оголодали — они подходят все ближе к селам

Волки всё ближе подходят к селам. Рекомендации населению.
В окрестностях села Загаранча Унгенского района были замечены волки, что побудило Инспекторат по охране окружающей среды (IPM) Унген начать проверки на месте.
Власти призывают жителей не оставлять животных без присмотра на поле, особенно ночью, а также защищать свои хозяйства, создавая безопасные загоны и используя сторожевых собак.
Хотя волки не включены в Красную книгу Республики Молдова, они защищены европейским законодательством.
Незаконная охота на волка может повлечь штрафы до 12 500 леев и наказание в виде неоплачиваемых общественных работ или тюремного заключения до трёх лет.