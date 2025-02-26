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В Ростове выяснят причины отсутствия автобусов в Суворовский по вечерам

В Ростове выявили 15 нарушений в работе автобусов, следующих в микрорайон Суворовский.
Источник: Комсомольская правда

И.о. главы администрации Ростова Александр Скрябин поручил департаменту транспорта города провести внеплановую проверку и разобраться в причинах отсутствия автобусов на маршрутах в микрорайон Суворовский.

Таким образом он отреагировал на жалобы горожан, касающиеся работы общественного транспорта в вечернее время, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

— На прошедшей неделе были проведены 4 проверки, в ходе которых выявлено 11 нарушений условий муниципальных контрактов, — отметил Александр Скрябин.

По словам сити-менеджера, вчера, в час пик, с 18 до 20 часов, он лично проверил работу транспорта на остановочных пунктах по улице Дмитрия Петрова и переулку Белоусова. Оценил наполняемость салонов и интервалы движения автобусов на маршрутах №№ 1, 1а, 10, 18, 18а, 27, 43, 81, а также техническое состояние машин.

Также и.о. главы добавил, что за одну эту проверку было выявлено 15 нарушений, включая неисправность систем отопления, информационных табло и автоинформаторов.

— Контрольные рейды в отдаленных от центра районах города с участием руководителей транспортных предприятий продолжатся, — подчеркнул и.о. главы администрации города. — По итогам проверок департамент транспорта разработает решения, которые будут представлены горожанам.

Ростовчане уже активно комментируют инициативу Александра Скрябина, сообщая о других проблемах с общественным транспортом в городе.