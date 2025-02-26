В Ростове выяснят причины отсутствия автобусов в Суворовский по вечерам

По словам сити-менеджера, вчера, в час пик, с 18 до 20 часов, он лично проверил работу транспорта на остановочных пунктах по улице Дмитрия Петрова и переулку Белоусова. Оценил наполняемость салонов и интервалы движения автобусов на маршрутах №№ 1, 1а, 10, 18, 18а, 27, 43, 81, а также техническое состояние машин.