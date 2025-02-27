«Пингвины дежурят на вахте»: красноярский полярник поделился фото из Антарктиды

Резвов рассказывает о богатой местной фауне: пингвинах, морских котиках, тюленях, морских слонах и различных птицах, к которым стараются не приближаться, чтобы не вызывать стресс. Среди необычных наблюдений полярник отмечает наличие мха и травы в некоторых местах, а также интересные астрономические особенности, когда луна встает на юге и движется с запада на восток, а солнце идет через север, что создает «разрыв шаблона» для жителя северного полушария.