В Ростовской области транспортные полицейские сняли с поезда хулигана

В Ростовской области транспортные полицейские сняли с поезда пассажира, который нецензурно выражался и нарушал общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СКФО.
Происшествие случилось в пассажирскому поезде «Симферополь — Пермь». В одном из вагонов 40-летний житель Башкортостана матерился и вел себя вызывающе. Поскольку замечания пассажиров и проводника дебошир игнорировал, пришлось обращаться в полицию.
На станции Лихой в городе Каменск-Шахтинский наряд патрульно-постовой службы снял нарушителя с поезда и доставил в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Ему могут назначить либо штраф, либо административный арест на срок до 15 суток. Разумеется, от дальнейшей поездки он был отстранен.