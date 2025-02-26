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В Ростовской области транспортные полицейские сняли с поезда хулигана

Транспортные полицейские задержали пассажира, который матерился в поезде.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области транспортные полицейские сняли с поезда пассажира, который нецензурно выражался и нарушал общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Происшествие случилось в пассажирскому поезде «Симферополь — Пермь». В одном из вагонов 40-летний житель Башкортостана матерился и вел себя вызывающе. Поскольку замечания пассажиров и проводника дебошир игнорировал, пришлось обращаться в полицию.

На станции Лихой в городе Каменск-Шахтинский наряд патрульно-постовой службы снял нарушителя с поезда и доставил в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Ему могут назначить либо штраф, либо административный арест на срок до 15 суток. Разумеется, от дальнейшей поездки он был отстранен.