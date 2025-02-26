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В Ростовской области температура воздуха опустится на 11 градусов ниже нормы

В Ростовской области синоптики обещают морозы до −22 градусов.

Источник: Комсомольская правда

На 11 градусов ниже нормы опустится температура воздуха в Ростовской области. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд изданию ТАСС.

По данным специалистов, местами в регионе в конце февраля и начале марта температура воздуха опустится на 11 градусов ниже нормы. Морозы продержатся на территории донского региона не только в конце февраля, но и в начале марта. Местами столбики термометров опустятся до −22 градусов.

Аналогичные погодные условия ожидаются в Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии и Адыгее.