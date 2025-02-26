В Ростовской области температура воздуха опустится на 11 градусов ниже нормы

По данным специалистов, местами в регионе в конце февраля и начале марта температура воздуха опустится на 11 градусов ниже нормы. Морозы продержатся на территории донского региона не только в конце февраля, но и в начале марта. Местами столбики термометров опустятся до −22 градусов.