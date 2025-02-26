Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 27 февраля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Молодогвардейцев, 39-В, 41; Ижевская, 112; Художника Русакова, 7 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Свердловский тракт, 2, 4-В, 4-Д, 4-Ж, 4-Е; Рабоче-Крестьянская, 2-А, 12-Б, 18-А, 26-А, 26-Б, 30-А, 90-А; ч/с Рабоче-Крестьянская — с 09.30 до 20.00;
— Свердловский тракт., 3-Н, 3-Б/1, ¾, 3-К, 3-Б, 3-Б/4 — с 10.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Молодова, 28; Бурденюка, 21 (подъезды 1−3); пр. Победы, 316 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Бейвеля, 1, 3; Звенигородская, 64, 66, 68 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Стахановцев, 120-А; Энергетиков, 10 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Дзержинского, 97-Б, 99-А, 99-Б, 103, 103-А; Барбюса, 61, 63 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— п. Каштак: Санаторная, 8, 10, 12, 15, 30/1, 30/2; Сахалинская, 20, 31; Сосновая Роща, 77, 80; ч/с: Алма-Атинская; Кишеневская; Тургоякская; Аргазинская; Лесхоз; Детский санаторий; «Соколиная гора» — с 09.30 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— 60-летия Октября, 56 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Богдана Хмельницкого, 27, 29, 29-А; Липецкая, 6, 8, 10; Театральный переулок, 16-А — с 13.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Свободы, 78 — с 08.00 до 17.00;
— Рылеева, 4, 6, 6-А, 6-Б — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Марченко, 21-Б (подъезды 1−4); Детская, 2-А (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пос. Мелькомбинат, уч. 3 — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В четверг, 27 февраля, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на перекрестке улиц Танкистов и Кулибина.
Будьте внимательны и осторожны!