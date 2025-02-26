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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 27 февраля 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 27 февраля 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— Молодогвардейцев, 39-В, 41; Ижевская, 112; Художника Русакова, 7 — с 08.00 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Свердловский тракт, 2, 4-В, 4-Д, 4-Ж, 4-Е; Рабоче-Крестьянская, 2-А, 12-Б, 18-А, 26-А, 26-Б, 30-А, 90-А; ч/с Рабоче-Крестьянская — с 09.30 до 20.00;

— Свердловский тракт., 3-Н, 3-Б/1, ¾, 3-К, 3-Б, 3-Б/4 — с 10.00 до 20.00.

Отключение газоснабжения:

— Молодова, 28; Бурденюка, 21 (подъезды 1−3); пр. Победы, 316 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Бейвеля, 1, 3; Звенигородская, 64, 66, 68 — с 08.00 до 18.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Стахановцев, 120-А; Энергетиков, 10 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Дзержинского, 97-Б, 99-А, 99-Б, 103, 103-А; Барбюса, 61, 63 — с 08.00 до 18.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— п. Каштак: Санаторная, 8, 10, 12, 15, 30/1, 30/2; Сахалинская, 20, 31; Сосновая Роща, 77, 80; ч/с: Алма-Атинская; Кишеневская; Тургоякская; Аргазинская; Лесхоз; Детский санаторий; «Соколиная гора» — с 09.30 до 20.00.

Отключение газоснабжения:

— 60-летия Октября, 56 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Богдана Хмельницкого, 27, 29, 29-А; Липецкая, 6, 8, 10; Театральный переулок, 16-А — с 13.00 до 18.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— Свободы, 78 — с 08.00 до 17.00;

— Рылеева, 4, 6, 6-А, 6-Б — с 08.00 до 18.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Марченко, 21-Б (подъезды 1−4); Детская, 2-А (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— пос. Мелькомбинат, уч. 3 — с 08.00 до 18.00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Вниманию водителей и пешеходов!

В четверг, 27 февраля, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на перекрестке улиц Танкистов и Кулибина.

Будьте внимательны и осторожны!

ЖКХ