«Без обращения в органы соцзащиты». Минтруда рассказало о проактивном назначении пенсий по инвалидности в Беларуси

Мы писали, что невролог рассказала о спасении 21-летней девушки, у которой случился инсульт на тренировке в Минске: «Появилась асимметрия лица, нарушилась речь» (здесь все подробности). А белорусский психолог рассказал, как вести себя с агрессивным соседом: «Либо быть еще более агрессивным, либо применить метод серого камня» (подробности здесь).