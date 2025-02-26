«Без обращения в органы соцзащиты». Минтруда рассказало о проактивном назначении пенсий по инвалидности в Беларуси

Минтруда и соцзащиты Беларуси озвучило новшество — проактивное назначение пенсий по инвалидности, сообщает БелТА со ссылкой на министра этого ведомства Наталию Павлюченко.
«Еще одна новация, которую мы планируем реализовать в 2026 году, — это проактивное назначение пенсий по инвалидности», — отметила министр и подчеркнула, что к лету 2025 будет подготовлен проект указа президента по этому вопросу.
Проактивное назначение пенсий начнется уже с января 2026 года с учетом доработки информационных систем и программ.
Минтруда и соцзащиты отметило, что новая форма назначения пенсии предполагает, что не требуется личное обращение в органы соцзащиты самого человека с большими проблемами со здоровьем, которому назначена инвалидность, либо родителей ребенка с ограниченными возможностями.
Информация в электронном виде поступает в пенсионный орган из МРЭК. Оперативно, практически онлайн, по имеющимся в информационных ресурсах данным назначается социальная пенсия.
Мы писали, что невролог рассказала о спасении 21-летней девушки, у которой случился инсульт на тренировке в Минске: «Появилась асимметрия лица, нарушилась речь» (здесь все подробности). А белорусский психолог рассказал, как вести себя с агрессивным соседом: «Либо быть еще более агрессивным, либо применить метод серого камня» (подробности здесь).