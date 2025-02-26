Юрий Слюсарь открыл Агропромышленный форум юга России и предпосевное совещание

В рамках агропромышленного форума, который проходит в Ростове-на-Дону, глава региона Юрий Слюсарь обсудил с участниками вопросы, связанные с подготовкой к весеннему севу.
По словам Юрия Борисовича, в этом году предстоит засеять яровыми культурами около 1,9 миллиона гектаров земли. Из них 722 тысячи гектаров будут заняты зерновыми, а 1,1 миллиона — масличными культурами.
Для успешного проведения посевной кампании необходимы ресурсы. Поэтому на совещании были рассмотрены вопросы обеспечения аграриев семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами. Также обсуждались меры поддержки сельхозпроизводителей, повышение плодородия почв и урожайности.
— Для поддержки хозяйств перед посевной будет выделено 1,685 миллиарда рублей, — рассказал Юрий Слюсарь. — Это на 230 миллионов больше, чем в прошлом году. Средства будут направлены в виде зерновой субсидии, ассигнований на элитное семеноводство, страхование урожая и мелиорацию.
Глава региона подчеркнул, что работа по переходу на отечественные семена пропашных культур в Ростовской области будет завершена до конца 2030 года. Так, в прошлом году доля семян подсолнечника отечественной селекции выросла на 13%, семян кукурузы — на 3%, а картофеля и других овощей — на 2%.
Также Юрий Слюсарь поручил оперативно решать возникающие проблемы и оказывать необходимую помощь сельхозпроизводителям. Ведь успех весеннего сева является залогом продовольственного обеспечения жителей и экономики региона.
В рамках Форума проходит выставка «Интерагромаш», на которой представлены новейшие разработки в области сельхозтехники, автоматизации и запчастей. В ней участвуют почти 200 компаний, которые представляют свою продукцию, включая 180 образцов новой сельскохозяйственной техники и 130 брендов агрохимической продукции. Особое внимание уделяется продукции донских производителей.
— Компания «Ростсельмаш» представила новейшую модель трактора 1000-й серии, который позволяет увеличить объемы обработки почвы, а также трактор с двигателем, созданным в России. Появление этих новинок стало возможным благодаря государственной поддержке, которую получает предприятие. В прошлом году «Ростсельмаш» открыл три новых производства.
По словам Юрия Слюсаря, достижения Ростовской области в области сельхозмашиностроения являются важным шагом к технологическому суверенитету и обеспечению продовольственной безопасности.
— Благодаря таким разработкам и целеустремленности наших аграриев Ростовская область уверенно занимает одно из ведущих мест в сельском хозяйстве России. Аграрный сектор, несомненно, является важной составляющей экономики региона. Донскому агропроизводству будем продолжать оказывать поддержку", — написал глава региона в своем Телеграм-канале.