Юрий Слюсарь открыл Агропромышленный форум юга России и предпосевное совещание

Глава региона подчеркнул, что работа по переходу на отечественные семена пропашных культур в Ростовской области будет завершена до конца 2030 года. Так, в прошлом году доля семян подсолнечника отечественной селекции выросла на 13%, семян кукурузы — на 3%, а картофеля и других овощей — на 2%.