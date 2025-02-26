В новой премиальной модели смартфона улучшены все ключевые параметры

Когда мы берем в руки смартфон, первое, что бросается в глаза, это, конечно, экран. Учитывая, как много времени мы на него смотрим, характеристики экрана имеют большое значение. У HONOR Magic7 Pro технологии обеспечивают четкую и яркую картинку с точной цветопередачей. При этом сразу несколько технологий защищают глаза от переутомления.