Создана «многоканальная» система связи для квантовых компьютеров

Физики из США выяснили, что эту проблему можно преодолеть при помощи нанокристаллов из оксидов иттрия, иттербия и ванадия, внутри которых можно создать большое число кубитов и на квантовом уровне «запутать» их с кубитами в другом кристалле. Эти ячейки квантовой памяти, представляющие собой ионы иттербия-171, несколько отличаются друг от друга по характеру взаимодействий с излучением лазера, благодаря чему ими можно индивидуально манипулировать.