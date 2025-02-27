В Иркутской области выросла доля нелегального майнинга

Аномально теплые декабрь и январь должны были, по логике, привести к снижению расходов электроэнергии, так как большинство домов в регионе отапливаются электричеством. Однако этого не произошло: по данным компании, потребление бытовой электроэнергии в регионе, напротив, выросло на 1% по сравнению с январем 2024 года. Что, по мнению энергетиков, говорит о росте числа майнеров, которые подключаются к сетям нелегально.
Напомним, что с этого года в южных районах Иркутской области постановлением правительства РФ введен сезонный запрет на майнинг — с 15 ноября по 15 марта. И, с одной стороны, благодаря этому только за январь, по данным областного правительства, высвободилось 305 мегаватт мощности за счет остановки крупных ферм. Но далеко не все добытчики крипты нашли в себе силы отказаться от дохода даже под страхом наказания за нарушение закона.
Тут надо пояснить, что согласно неофициальной «цветовой дифференциации» криптодобытчиков делят на «белых», «серых» и «черных». «Белые» — те, кто майнит официально, оплачивая электроэнергию по коммерческим тарифам. Это, как правило, крупные дата-центры. «Черные» — это откровенные нарушители, которые подключаются незаконно, воруя электроэнергию, они вообще не оплачивают потребленные киловатт-часы. А «серые» — это майнеры, которые подключаются к бытовым сетям. Они оплачивают потребленную энергию, но по льготным тарифам для населения, размещая оборудование на балконах и в квартирах многоэтажек, в гаражах и сараях. Именно «черные» и «серые» майнеры создают дополнительную нагрузку на так называемую последнюю милю — бытовые сети, обеспечивающие жилые дома.
Почему майнеры выбирают Иркутскую область? Здесь невысокая цена на электричество. Цена киловатт-часа от 1,58 до 4,9 рубля. Для сравнения, в Краснодаре — от 4,57 до 6,65 рубля. То есть в Иркутске в 1,7 раза дешевле. К тому же здесь холодно. Когда майнинговое оборудование работает, его нужно охлаждать, поэтому в северном регионе для них — просто рай. Но именно из-за засилья майнеров страдают обычные пользователи.
По словам Сергея Безделова, директора Ассоциации промышленного майнинга, они не раз предлагали способы решения проблемы стихийной криптодобычи: проведение аудита техприсоединения, отключение потребителей, которые ведут деятельность незаконно.
Заметим, что иркутские энергетики уже наработали эффективную практику борьбы с нелегалами. Как сообщают в «Иркутскэнергосбыте», специалисты компании уже несколько лет ведут карту «серого» майнинга. На ней отмечают места, где по результатам анализа расхода электроэнергии и последующих рейдов с использованием тепловизора, пирометров, приборов для замера мощности удалось выявить и доказать факты добычи криптовалюты.
Майнеры выбирают Иркутскую область, потому что здесь невысокая цена на электричество. К тому же здесь холодно.
Сейчас на карте 7628 отметок. Если с владельцем «серой» фермы не удается договориться мирно, энергетики подают в суд, требуя оплатить потребленные киловатты по коммерческому тарифу. За последние пять лет сбытовая компания направила 2113 исков против теневых криптодобытчиков. В общей сложности суд обязал «серых» майнеров вернуть 650 миллионов рублей энергетикам.
Напомним, по новому закону о майнинге с 1 ноября 2024 года добычей криптовалют могут заниматься ИП и юрлица, зарегистрированные в специальном реестре налоговой службы. Физлица могут майнить без включения в реестр, оставаясь в пределах лимитов энергопотребления. И конечно, никто не может делать этого в период, когда добыча крипты запрещена.
Между тем.
С началом зимы в Дагестане жители столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии. Десятки тысяч людей почти ежедневно оставались без света, не было воды из-за неработающих насосов, отсутствовало отопление. Причина в том числе связана с незаконно работающими майнинг-фермами.
Для их размещения владельцы прибегают к разным ухищрениям. В Сергокалинском районе Дагестана она располагалась глубоко под землей, а в Махачкале — в подземном паркинге многоквартирного дома. Дагестан — лидер на Северном Кавказе по числу нелегальных криптоферм. Общий ущерб от их деятельности за последние три года — почти 400 миллионов рублей.
Подготовил Тимур Алиев.