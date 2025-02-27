В Иркутской области выросла доля нелегального майнинга

Тут надо пояснить, что согласно неофициальной «цветовой дифференциации» криптодобытчиков делят на «белых», «серых» и «черных». «Белые» — те, кто майнит официально, оплачивая электроэнергию по коммерческим тарифам. Это, как правило, крупные дата-центры. «Черные» — это откровенные нарушители, которые подключаются незаконно, воруя электроэнергию, они вообще не оплачивают потребленные киловатт-часы. А «серые» — это майнеры, которые подключаются к бытовым сетям. Они оплачивают потребленную энергию, но по льготным тарифам для населения, размещая оборудование на балконах и в квартирах многоэтажек, в гаражах и сараях. Именно «черные» и «серые» майнеры создают дополнительную нагрузку на так называемую последнюю милю — бытовые сети, обеспечивающие жилые дома.