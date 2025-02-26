МАРТ рассказал, что будет с ценами в Беларуси в 2025 году

С начала 2025 в Беларуси наблюдается рост стоимости кондитерских изделий, связанный прежде всего с существенным подорожанием какао-бобов в мире, отметили в МАРТ (ранее «Белгоспищепром» сказал, что будет с ценой на белорусский шоколад после подорожания какао-бобов — здесь подробности).