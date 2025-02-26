МАРТ рассказал, что будет с ценами в Беларуси в 2025 году

Министерство антимонопольного регулирования и торговли, подводя итоги 2024 года, дало прогноз на 2025 год и по инфляции, и по уровню цен, сообщает БелТА.
В январе 2025 в Беларуси инфляция составила 0,7%, что не выше прогнозных параметров. На 2025 год инфляция планируется не выше 5%, что примерно также, как и в 2024 году.
МАРТ держит под пристальным контролем и цены, особенно на продовольствие, овощи и фрукты в частности.
С начала 2025 в Беларуси наблюдается рост стоимости кондитерских изделий, связанный прежде всего с существенным подорожанием какао-бобов в мире, отметили в МАРТ (ранее «Белгоспищепром» сказал, что будет с ценой на белорусский шоколад после подорожания какао-бобов — здесь подробности).
«На протяжении прошлого года несколько раз отменялись решения о повышении цен на кондитерскую продукцию, но в январе мы видим опять всплеск», — отметила замминистра МАРТ Наталья Василевская.
Напомним, что правительство Беларуси работает над справедливой формулой ценообразования. Уже разработаны несколько вариантов, из которых в ближайшей перспективе выберут наиболее подходящий.
Кстати, МАРТ заблокировал 84 сайта из-за рекламы «чудодейственных» лекарств белорусам (все подробности здесь). Кроме того, депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси: вложения в капремонт нецелесообразны (здесь подробнее).