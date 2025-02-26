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В 2025 году заменят сотни изношенных лифтов

В домах будут заменены все лифты с истекшим сроком.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии заменят все лифты в многоквартирных жилых домах, сроки которых уже давно вышли. Как рассказали в Фонде капремонта республики, в этом году намерены обновить 620 лифтов. Под замену попадет 231 дом Уфы.

В прошлом году в 23 домах обновили 78 лифтов. В Фонде отметили, что это позволило опередить план по замене грузоподъемников.

Сейчас рабочие меняют 75 лифтов в 37 МКД, заключили в Фонде.

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