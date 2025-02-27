Красноярские актрисы снялись в новом сезоне популярного телесериала

«Съёмки прошли отлично! С такой дружелюбной и профессиональной командой, которая работала над созданием сериала, по-другому не могло и быть! Приятно было взаимодействовать с режиссером Гариком Петросяном, мы быстро нашли общий язык — здорово, когда актёру предоставлена возможность для творческой свободы», — рассказала Юлия Шиферштейн.
Кроме них в новом сезоне приняли участие:
- Владимир Сычёв
- Ирина Темичева
- Наталья Рудова
- Марина Федункив
- Павел Комаров.
Где ранее снималась Ольга Тумайкина
- «Последователи»
- «Друг на час»
- «Повышая градус»
Где ранее снималась Юлия Шиферштейн
- «Карпов»
- «Неизвестный»
- «Всегда говори всегда»
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