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Красноярские актрисы снялись в новом сезоне популярного телесериала

КРАСНОЯРСК, 26 февраля, ФедералПресс. Актрисы из Красноярского края Ольга Тумайкина и Юлия Шиферштейн снялись в продолжении сериала «Мендельсон». Премьера состоялась 26 февраля, рассказали в пресс-службе ТНТ.

«Съёмки прошли отлично! С такой дружелюбной и профессиональной командой, которая работала над созданием сериала, по-другому не могло и быть! Приятно было взаимодействовать с режиссером Гариком Петросяном, мы быстро нашли общий язык — здорово, когда актёру предоставлена возможность для творческой свободы», — рассказала Юлия Шиферштейн.

Кроме них в новом сезоне приняли участие:

  • Владимир Сычёв
  • Ирина Темичева
  • Наталья Рудова
  • Марина Федункив
  • Павел Комаров.

Где ранее снималась Ольга Тумайкина

  • «Последователи»
  • «Друг на час»
  • «Повышая градус»

Где ранее снималась Юлия Шиферштейн

  • «Карпов»
  • «Неизвестный»
  • «Всегда говори всегда»

Ранее «ФедеалПресс» рассказал, как красноярец экранизировал книгу «Алиса в Стране Чудес».

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