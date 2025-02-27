Красноярские актрисы снялись в новом сезоне популярного телесериала

«Съёмки прошли отлично! С такой дружелюбной и профессиональной командой, которая работала над созданием сериала, по-другому не могло и быть! Приятно было взаимодействовать с режиссером Гариком Петросяном, мы быстро нашли общий язык — здорово, когда актёру предоставлена возможность для творческой свободы», — рассказала Юлия Шиферштейн.