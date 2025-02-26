В Ростове осудили жительницу Симферополя за госизмену

Суд установил, что в прошлом году женщина оказывала помощь в деятельности против России. Также она обучилась навыкам изготовления и применения самодельных ручных гранат зажигательного действия. Находясь в Симферополе, она планировала поджечь автомобиль с символикой, означавшей поддержку российской власти и военнослужащих, однако была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Позже ее задержали правоохранители. В отношении женщины возбудили дело по статье «Государственная измена» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».