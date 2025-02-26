В Ростове осудили жительницу Симферополя за госизмену

В Ростове-на-Дону Южной окружной военный суд вынес приговор в отношении жительницы Симферополя за госизмену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 26 февраля.
Суд установил, что в прошлом году женщина оказывала помощь в деятельности против России. Также она обучилась навыкам изготовления и применения самодельных ручных гранат зажигательного действия. Находясь в Симферополе, она планировала поджечь автомобиль с символикой, означавшей поддержку российской власти и военнослужащих, однако была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Позже ее задержали правоохранители. В отношении женщины возбудили дело по статье «Государственная измена» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».
Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ее приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев.