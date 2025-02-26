Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Горремавтодор» объяснил ситуацию с солью на улицах Минска и белесым асфальтом

«Горремавтодор Мингорисполкома» назвал отсутствие осадков причиной белой соляной пыли на улицах столицы Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

На актуальный вопрос многих минчан зимой 2025 года: «Зачем сыпать столько соли?», ответил замгенерального директора по содержанию объектов благоустройства «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар.

«Наличие белесости и пыли объясняется практически полным отсутствием осадков в виде снежно-ледяных отложений. При установлении положительных температур, будут выполняться работы по мойке покрытий проезжей части и тротуаров», — отметил Артем Ганчар.

По его словам, нынешней мягкой зимой в Минске в разы сократилось применение технической соли и песчано-соляной смеси, но уйти от применения противогололедных материалов невозможно.

Работы по обработке улично-дорожной сети выполняются с соблюдением норм распределения этих материалов, заверил Артем Ганчар.

Кстати, синоптики предупредили о серьезных осадках в Беларуси 28 февраля и 1 марта: «Мокрый снег и даже сугробы принесет циклон с Польши» (здесь подробнее).

Мы писали, что депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси: вложения в капремонт нецелесообразны (все подробности здесь).

Недобор осадков зимой стал причиной того, что минчане видят белый асфальт на дорогах, белую тротуарную плитку и машины в белой «пыли». Причина тому — противогололедная соль.