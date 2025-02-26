«Горремавтодор» объяснил ситуацию с солью на улицах Минска и белесым асфальтом

На актуальный вопрос многих минчан зимой 2025 года: «Зачем сыпать столько соли?», ответил замгенерального директора по содержанию объектов благоустройства «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар.
«Наличие белесости и пыли объясняется практически полным отсутствием осадков в виде снежно-ледяных отложений. При установлении положительных температур, будут выполняться работы по мойке покрытий проезжей части и тротуаров», — отметил Артем Ганчар.
По его словам, нынешней мягкой зимой в Минске в разы сократилось применение технической соли и песчано-соляной смеси, но уйти от применения противогололедных материалов невозможно.
Работы по обработке улично-дорожной сети выполняются с соблюдением норм распределения этих материалов, заверил Артем Ганчар.
Кстати, синоптики предупредили о серьезных осадках в Беларуси 28 февраля и 1 марта: «Мокрый снег и даже сугробы принесет циклон с Польши» (здесь подробнее).
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Недобор осадков зимой стал причиной того, что минчане видят белый асфальт на дорогах, белую тротуарную плитку и машины в белой «пыли». Причина тому — противогололедная соль.