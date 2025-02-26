Разработан новый материал для зеленой энергетики

«[Разработанный] композит получился бифункциональным: он позволяет одновременно осуществлять как реакцию восстановления кислорода, так и процесс кислородного переноса. По своим параметрам он не уступает материалам, сделанным с применением драгоценных металлов, а по некоторым даже превосходит их, и, конечно, является значительно более дешевым», — уточнила соавтор работы, ведущий научный сотрудник лаборатории биоэлементоорганической химии химического факультета МГУ Татьяна Дубинина, чьи слова приводятся в сообщении.