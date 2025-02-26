Разработан новый материал для зеленой энергетики

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Университета Виджаянагара Шри Кришнадеварая (Индия) синтезировали гибридный композитный материал для электрокатализа кислорода — процесса, лежащего в основе топливных элементов для зеленой энергетики. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«[Разработанный] композит получился бифункциональным: он позволяет одновременно осуществлять как реакцию восстановления кислорода, так и процесс кислородного переноса. По своим параметрам он не уступает материалам, сделанным с применением драгоценных металлов, а по некоторым даже превосходит их, и, конечно, является значительно более дешевым», — уточнила соавтор работы, ведущий научный сотрудник лаборатории биоэлементоорганической химии химического факультета МГУ Татьяна Дубинина, чьи слова приводятся в сообщении.
Разработка регенеративных топливных элементов — перспективное направление развития зеленой энергетики. Их преимущество — в углеродной нейтральности, сочетаемой с высокой выходной мощностью потока энергии. Работа таких топливных элементов и металл-воздушных батарей основана на реакции катодного восстановления кислорода, источником которого выступают электролизеры.
Однако пока скорость реакции и термодинамические характеристики таких устройств не позволяют добиться высокой эффективности их работы, ограничения накладывает и высокая стоимость таких компонентов как платина, рутений и иридий. Авторы предложили материал на основе бромированного фталоцианина кобальта с проводящим слоем из наночастиц углеродной сажи (Ketjen black), который обладает требуемыми характеристиками и удешевляет производство таких систем.
Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Energy Materials.