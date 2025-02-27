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На Урале школьники не будут получать оценки за поведение

На Урале не поддержали идею о выставлении оценок за поведение школьникам.

Источник: Комсомольская правда

Ставить школьникам оценки за поведение — нецелесообразно, так как такая система применялась в советское время и не подходит для современных детей. Такое мнение высказала директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова в эфире «ОТВ».

— Оценки за поведение — это была практика СССР, вероятно, они не будут эффективны в новом формате, потому что у детей новые коммуникации и новые способы завоевания авторитета, — уточнила Инна Гумбатова.

По ее словам, наиболее эффективным подходом является позитивная профилактика, где акцент делается на поощрении, а не на наказаниях.

Также Инна Гумбатова не поддержала введение школьных дискотек на постоянной основе. По ее мнению, такой формат может повышать риски обострения конфликтов. Кроме того, организация дискотеки в школе требует предельного контроля со стороны педагогов. Это связано с большим количеством учащихся и необходимостью соблюдения мер безопасности.

образование