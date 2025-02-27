На Урале школьники не будут получать оценки за поведение

Также Инна Гумбатова не поддержала введение школьных дискотек на постоянной основе. По ее мнению, такой формат может повышать риски обострения конфликтов. Кроме того, организация дискотеки в школе требует предельного контроля со стороны педагогов. Это связано с большим количеством учащихся и необходимостью соблюдения мер безопасности.