На Урале школьники не будут получать оценки за поведение

Ставить школьникам оценки за поведение — нецелесообразно, так как такая система применялась в советское время и не подходит для современных детей. Такое мнение высказала директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова в эфире «ОТВ».
— Оценки за поведение — это была практика СССР, вероятно, они не будут эффективны в новом формате, потому что у детей новые коммуникации и новые способы завоевания авторитета, — уточнила Инна Гумбатова.
По ее словам, наиболее эффективным подходом является позитивная профилактика, где акцент делается на поощрении, а не на наказаниях.
Также Инна Гумбатова не поддержала введение школьных дискотек на постоянной основе. По ее мнению, такой формат может повышать риски обострения конфликтов. Кроме того, организация дискотеки в школе требует предельного контроля со стороны педагогов. Это связано с большим количеством учащихся и необходимостью соблюдения мер безопасности.