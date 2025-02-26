В Ростовской области женщина-инвалид стала жертвой мошенников

По данным прокуратуры, в 2023 году местная жительница, совершая покупку товара на популярной онлайн-платформе, перевела с личного банковского счета 49 тысяч рублей. Однако, как выяснилось впоследствии, человек, представившийся продавцом, изначально не планировал отправлять оплаченный товар. По данному факту было возбуждено дело по статье «Мошенничество».