В Ростовской области женщина-инвалид стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре региона 26 февраля.
По данным прокуратуры, в 2023 году местная жительница, совершая покупку товара на популярной онлайн-платформе, перевела с личного банковского счета 49 тысяч рублей. Однако, как выяснилось впоследствии, человек, представившийся продавцом, изначально не планировал отправлять оплаченный товар. По данному факту было возбуждено дело по статье «Мошенничество».
Районная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, требуя взыскать с владельца банковского счета, на который были переведены деньги, сумму неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования. Прокуратура района взяла на контроль исполнение судебного решения.