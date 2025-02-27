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В Пермском крае с 3 по 9 марта пройдут отключения телевидения и радио

Трансляции временно прекратятся в восьми населенных пунктах.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Пермском крае вновь запланированы краткосрочные отключения теле- и радиовещания. В связи с этим с 3 по 9 марта возможны перерывы в вещании «Радио России». Об этом сообщил Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр.

В понедельник, 3 марта, с 11:00 до 17:00 по местному времени «Радио России» отключат в населенных пунктах: Егва, Кизел, с 12:00 до 17:00 — в Октябрьском. Во вторник, 4 марта, с 11:00 до 17:00 «Радио России» не будет вещать в Красновишерске, а с 11:00 до 15:00 — в Карагае, Чернушке и Уинском. В среду, 5 марта, в период с 11:00 до 17:00 часов «Радио России» пропадет в Очере (Новоселы).

Уточняется, что перерыв в вещании составит не более двух часов.

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