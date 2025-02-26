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Врач посоветовал ростовчанам продукты при артрите

Правильное питание при артрите: советы врача.
Источник: Комсомольская правда

Врач-методист Эвелина Овнанян рассказала NEWS.ru о продуктах при артрите. Она рекомендует людям, страдающим недугом, отдавать предпочтение рыбе жирных сортов (например, красной), мясу кролика и курицы. Она подчеркнула, что для улучшения состояния важно не только соблюдать принципы здорового образа жизни, но и насытить рацион витаминами, минералами и антиоксидантами.

При любом типе артрита, по словам врача, необходимо придерживаться здорового образа жизни и сбалансированного питания. Ключевой рекомендацией является обогащение рациона продуктами, богатыми витаминами, минералами и антиоксидантами. В частности, рекомендуется употреблять мясо курицы и кролика, рыбу, особенно красных сортов, овощные супы, цельнозерновые продукты, молочные изделия, ягоды и свежую зелень.

Медик также отметила, что диета при артрите не требует полного отказа от соли. Однако её потребление следует ограничить — не более 15 граммов в сутки, подчеркнула специалист.