Врач посоветовал ростовчанам продукты при артрите

Врач-методист Эвелина Овнанян рассказала NEWS.ru о продуктах при артрите. Она рекомендует людям, страдающим недугом, отдавать предпочтение рыбе жирных сортов (например, красной), мясу кролика и курицы. Она подчеркнула, что для улучшения состояния важно не только соблюдать принципы здорового образа жизни, но и насытить рацион витаминами, минералами и антиоксидантами.
При любом типе артрита, по словам врача, необходимо придерживаться здорового образа жизни и сбалансированного питания. Ключевой рекомендацией является обогащение рациона продуктами, богатыми витаминами, минералами и антиоксидантами. В частности, рекомендуется употреблять мясо курицы и кролика, рыбу, особенно красных сортов, овощные супы, цельнозерновые продукты, молочные изделия, ягоды и свежую зелень.
Медик также отметила, что диета при артрите не требует полного отказа от соли. Однако её потребление следует ограничить — не более 15 граммов в сутки, подчеркнула специалист.