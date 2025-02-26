Врач посоветовал ростовчанам продукты при артрите

Врач-методист Эвелина Овнанян рассказала NEWS.ru о продуктах при артрите. Она рекомендует людям, страдающим недугом, отдавать предпочтение рыбе жирных сортов (например, красной), мясу кролика и курицы. Она подчеркнула, что для улучшения состояния важно не только соблюдать принципы здорового образа жизни, но и насытить рацион витаминами, минералами и антиоксидантами.