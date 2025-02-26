Ростовчанам рассказали, что делать с подарками после развода

Она отметила, что попытки вернуть через суд средства, потраченные на подарки бывшему супругу, обречены на провал, если изначально не было достигнуто соглашение об их возврате. Суд будет тщательно анализировать характер отношений между сторонами и наличие каких-либо договоренностей относительно возврата переданных денежных средств или имущества.