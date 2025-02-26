Ростовчанам рассказали, что делать с подарками после развода

Юрист разъяснила, что для возврата стоимости подарков, сделанных в браке, необходимо заранее оговаривать условия их возврата. Об этом Илона Гуськова сообщила в интервью NEWS.ru.
Она отметила, что попытки вернуть через суд средства, потраченные на подарки бывшему супругу, обречены на провал, если изначально не было достигнуто соглашение об их возврате. Суд будет тщательно анализировать характер отношений между сторонами и наличие каких-либо договоренностей относительно возврата переданных денежных средств или имущества.
— Бывшие партнеры, безусловно, имеют право обращаться в суд с исками о возврате денег или подарков, но в случае, если суд установит, что между истцом и ответчиком существовали близкие отношения, сопоставимые с супружескими, шансы на возврат переданных ценностей крайне малы, — пояснила Гуськова.
Причина заключается в том, что при передаче подарков, как правило, не оговариваются условия их возврата, что является ключевым фактором при рассмотрении подобных дел.