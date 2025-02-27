Когда в Севастополе появится новый детсад на 260 мест

По словам Развожаева, на сегодня кровельные работы на объекте завершены, а фасадные — в высокой степени готовности. Специалисты уже приступили к прокладке внутренних инженерных сетей и черновой отделке здания. Одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.
«Завершить строительство садика планируем в этом году», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В новом дошкольном учреждении на 260 мест смогут заниматься двенадцать групп, для каждой из которых здесь предусмотрены раздевалки, игровые и учебные комнаты, а также спальни, столовые, буфеты и туалеты, отметил глава города.
Также, по его словам, помимо традиционных для детсада помещений — медпункта, постирочной и пищеблока — будут столярная мастерская и помещения для кружковых занятий, а также физкультурный и музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога.
«Предусмотрели оборудование для маломобильных групп населения, включая специальные санузлы, пандусы и игровую площадку для детей с особенностями здоровья. Также в здании установлен пассажирский лифт и подъемник для доставки еды на второй этаж», — добавил Развожаев.
По словам губернатора, пока в Севастополе нет очереди в детские сады, но новые учреждения все равно строят — на перспективу, «с учетом того, что город растет и развивается» и чтобы проблем с местами не возникало в дальнейшем.
Он напомнил, что рядом на этой улице уже построен детский сад на 120 мест и заработал спорткомплекс. В этом же году, по словам Развожаева, появится и дорога-дублер, протяженностью более 300 метров, которая ведет к новым социальным объектам.
Ранее сообщалось, что на улице Вакуленчука достроили новый спорткомплекс «Спартак», он уже открылся, и в День защитника Отечества здесь прошел первый фестиваль севастопольского бокса.