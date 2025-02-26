Экстремальная жара ускоряет старение организма пожилых людей

Жители самых жарких регионов США в среднем были на 1,5 — 2,5 года старше, чем их сверстники из более прохладных областей страны, причем первые изменения в скорости биологического старения иногда возникали уже через неделю или несколько месяцев действия аномально жаркой погоды. С чем связано это ускорение, ученые пока не могут сказать, однако предполагают, что причиной могут быть негативные перемены в структуре эпигенома, связанные с адаптацией организма к жаре. Последующие наблюдения и опыты на животных, как надеются медики, помогут получить ответ на этот вопрос.