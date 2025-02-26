Экстремальная жара ускоряет старение организма пожилых людей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Медики из США обнаружили, что частые волны жары и эпизоды аномально жаркой погоды значительно ускоряют старение пожилых людей на клеточном уровне. В результате биологический возраст пожилых жителей самых жарких регионов США стал на 1,5 — 2,5 года выше нормы, сообщила пресс-служба Университета Южной Калифорнии (USC).
«Участники наших наблюдений, жившие в тех регионах США, где дневные температуры на протяжении полугода были стабильно выше 32 градусов Цельсия, постарели на дополнительные 14 месяцев по сравнению с их сверстниками, которые жили в тех областях страны, где жаркая погода царит не более 10 дней в году. Эта закономерность сохраняется даже при учете всех остальных факторов, что говорит о том, что жара ускоряет биологическое старение», — пояснила профессор USC Дженнифер Эйлшир, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за здоровьем свыше 3,6 тыс. пожилых жителей из нескольких крупных городов Соединенных Штатов, которым исполнилось как минимум 56 лет на момент начала наблюдений в 2010 году. Их средний возраст составлял около 69 лет, чем воспользовались медики для изучения того, как особенности среды их обитания, в том числе летние температуры, влияли на их биологический возраст.
Для этого ученые периодически забирали пробы крови у добровольцев и отслеживали, как менялся набор эпигенетических меток в их клетках. Так ученые называют набор из различных коротких молекул, чье появление на поверхности «обертки» ДНК ведет к снижению или понижению активности генов. Концентрация и расположение подобных меток постепенно падает по мере старения клеток, чем ученые пользуются для оценки их биологического возраста.
Опираясь на эту идею, ученые вычислили скорость старения добровольцев тремя разными способами и сопоставили, как различался этот показатель в тех регионах США, где очень редко и часто устанавливается очень жаркая погода, потенциально способная вызвать тепловой удар и другие тяжелые последствия для организма. Проведенные ими расчеты показали, что все три метода подсчета биологического возраста указали на четкую связь между жарой и ускоренным старением клеток пожилых людей.
Жители самых жарких регионов США в среднем были на 1,5 — 2,5 года старше, чем их сверстники из более прохладных областей страны, причем первые изменения в скорости биологического старения иногда возникали уже через неделю или несколько месяцев действия аномально жаркой погоды. С чем связано это ускорение, ученые пока не могут сказать, однако предполагают, что причиной могут быть негативные перемены в структуре эпигенома, связанные с адаптацией организма к жаре. Последующие наблюдения и опыты на животных, как надеются медики, помогут получить ответ на этот вопрос.
Климат и экстремальные погодные явления.
В последние годы на Земле значительно участились засухи, волны жары и другие экстремальные погодные явления. Яркими примерами этого являются недавние засухи и связанные с ними пожары на западе США и в Австралии, унесшие жизни миллионов животных и уничтожившие огромные площади лесных массивов. Эти же климатические аномалии, как показывают наблюдения медиков, способствуют росту смертности и частоты развития кардиологических и респираторных болезней.